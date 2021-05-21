Появились подробности смерти мужчины, найденном без зубов у Юнтоловского заказника

У Юнтоловского заказника нашли труп мигранта без зубов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция продолжает расследовать уголовное дело по факту обнаружения трупа мужчины без верхних зубов недалеко от Юнтоловского заказника. Изначально была версия, что возможной причиной смерти мог стать суицид, но позже она не подтвердилась. Утром 19 мая тело со шнурком от ботинка на шее осмотрели судмедэксперты и, как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, скорее всего, несчастный умер от удушения. Произошло это 1-2 дня назад.

- Смерть мужчины, найденного в лесу за гаражами на улице Глухарской в Приморском районе Санкт-Петербурга, наступила от механической асфиксии, на теле погибшего также обнаружены множественные гематомы и ссадины, - добавил источник «КП-Петербург».

Утановлена личность погибшего – это 51-летний гражданин Узбекистана, который в 2019 году приехал в Северную столицу на заработки. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».