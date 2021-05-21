Петербургские цветочные клубы оформят по проектам юных дизайнеров и архитекторов

Цветочные клумбы Петербурга оформят по дизайну юных архитекторов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге цветочные клубы оформят по проектам юных ландшафтных дизайнеров и архитекторов, принимавших участие в городском конкурсе. В пятницу, 21 мая 2021 года вице-губернатор Николай Бондаренко поручил включить работы молодых людей в проектный план 2022 года.

- Молодежь умеет по-новому смотреть на привычные вещи, особенно творческая молодежь. Состязания концепций ландшафтных дизайнеров и архитекторов позволяют будущим специалистам нарабатывать нужный опыт, а садовникам со стажем под другим углом посмотреть на свою работу, - прокомментировал вице-губернатор.

Бондаренко уверен, что такие конкурсы для молодых людей должны проходить в Петербурге регулярно. Сейчас проекты будут реализовываться в Выборгском, Московском и Красногвардейском районах. В будущем "тестовыми площадками" должны стать все районы города.

Конкурс, объявленный комитетом по благоустройству совместно с центром по вопросам формирования комфортной городской среды, проходил по двум номинациям: цветочное оформление петербургских набережных и цветочное оформление магистралей.