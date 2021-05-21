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Происшествия21 мая 2021 11:41

Полиция штурмом взяла дом мошенников, обманывавших петербургских пенсионеров на сотни тысяч рублей

По версии следствия, преступную схему организовал 30-летний приезжий
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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В Петербурге задержали троих приезжих, обманывавших пенсионеров.

В Петербурге задержали троих приезжих, обманывавших пенсионеров.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские задержали трех молодых людей, которые обманывали пенсионеров, обещая тем компенсации за ранее купленные лекарства. Мошенники пользовались нелегальной базой данных и обманывали пожилых людей на сотни тысяч рублей.

- Организатором схемы стал 30-летний уроженец Орска, роли диспетчеров выполняли двое мужчин – 26-летний брат организатора и его 27-летний знакомый. Непосредственный организатор помимо координирования деятельности организованной группы и распределения доходов отвечал за написание текстов для диспетчеров, он же через «даркнет» и приобрел базу данных с телефонами пенсионеров, - сообщает пресс-служба Главка.

В полиции отмечают, что мошенники действовали жестко и «прессовали» пенсионеров в разговоре, угрожая лишить их льгот. Пожилые люди пугались и отдавали злоумышленникам последнее.

21 мая подозреваемым должны избрать меру пресечения, однако в полиции отмечают, что, к сожалению, судьи нечасто берут таких мошенников под арест, оставляя их на свободе.

Криминал