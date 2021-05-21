Автомобилисты остановили движение на КАД Петербурга, чтобы поймать испуганную собаку

Автомобилисты на петербургском КАД в час пик ловили собаку Фото: СОЦСЕТИ

Автомобилисты остановили движение на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга, чтобы поймать собаку. В семь часов вечера в четверг, 20 мая 2021 года, возвращаясь домой по кольцевой, несколько водителей обратили внимание на пса, который метался между отбойниками по середине дороги. Люди начали останавливаться на трассе, чтобы помочь животному, ведь оно могло погибнуть под колесами машины и спровоцировать крупное ДТП.

- Очень много недовольных было тем, что пытались помочь бедолаге, к сожалению он убежал по итогу, судьба неизвестна. Но неравнодушным большой и огромный респект, - рассказала петербурженка Наталья.

К сожалению, поймать собаку у автомобилистов так и не получилось. Испуганный пес рычал и убегал от людей.

- Далеко убежал, видел его перед съездом на Косыгина в 17:30 примерно, - отметил один из комментаторов.

Дальнейшая судьба собаки неизвестна. Сообщений о том, чтобы пес попал под машину, не было.