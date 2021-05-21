Более 350 деревьев повалил ураган, бушевавший три дня в Петербурге

Более 350 деревьев повалил ураган за последние трое суток в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За время урагана, который продолжал бушевать в Санкт-Петербурге трое суток, в городе рухнуло более 350 деревьев. Утром в пятницу, 21 мая 2021 года, было зафиксировано падение еще 12 стволов в садах и парках Северной столицы. Это последствия ночного шторма.

- Ночной ураган оказался не такой мощный, как ожидался, но все же и он принес с собой неприятности для зеленых насаждений. Обследование территорий еще продолжается. В настоящее время ведется распил и вывоз древесных остатков, - рассказали в комитете по благоустройству города.

Последние несколько дней в Петербурге бушует ураган, гремят грозы, в Ленинградской области в небе замечают воронки и град, размером с перепелиные яйца. Сила ветра поднималась до 20 метров в секунду. Пострадали пять людей и очень много машин.

В комитете по благоустройству работает круглосуточный телефон дежурной службы: 314-60-13. По этому номеру можно сообщить информацию об упавших деревьях и подтоплениях на улично-дорожной сети города.