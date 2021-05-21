Здание церкви на Галерной, принадлежащее «Мюзик-холлу», отказались возвращать евангелистам

Церковь на Галерной не отдали евангелистам. Фото: gge.ru

Комитет имущественных отношений Петербурга отказал Евангельской Христианской Церкви «Осанна», просившей отдать ей в безвозмездное пользование комплекс зданий бывшей Англиканской церкви на Галерной улице.

- Можно сделать вывод о том, что религиозная организация не относится к историческому вероисповеданию англиканской церкви и не является ее правопреемницей, - приводит ответ ведомства газета «Петербургский дневник».

Напомним, что с 2016 года объект находится во владении «Мюзик-Холла». Старинное здание планируют реконструировать - строители укрепят фундамент, кровлю и так далее - и приспособить под современные нужды. Проект работ ранее одобрила Главгосэкспертиза.

- Планируется обустроить административные помещения, а центральный зал приспособить для концертов классической музыки,

Отметим, что с 1970 по 1999 годы в бывшей церкви располагалось городское экскурсионное бюро, затем здание, по сути, выполняло функцию склада.