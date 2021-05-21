Заболеваемость коронавирусом в Петербурге превысила отметку в 800 человек впервые за два месяца

Более 800 человек заразились коронавирусом в Петербурге 21 мая 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге снова превысила отметку в 800 человек за сутки. На 21 мая 2021 года в городе заразились еще 815 петербуржцев, суточный рост составил 3 процента. Последний раз подобный показатель был два месяца назад - 23 марта.

- За все время пандемии в Петербурге коронавирус был выявлен у 431 307 человек, из них выздоровели 395 876 человек, 1266 за минувшие сутки. Жертвами накануне стали 43 пациента, за все время умерли 13 964 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге 21 мая 2021 года / Фото: Яндекс

Накануне временный госпиталь в "Ленэкспо" снова приступил к работе впервые с конца февраля. Из-за суточного роста заболевших, было принято решение открыть один павильон. Он рассчитан почти на 100 пациентов. Всего сейчас в Петербурге для больных коронавирусом развернуто 5 543 койки, из которых свободно 730 мест - это 13,2 процента от всего коечного фонда.

Дабы предотвратить дальнейший рост, власти города решили возобновить проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Нарушителям грозят штрафы. При этом, справка о вакцинации не освободит горожанина от обязанности носить маску.