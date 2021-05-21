Самолеты задерживаются на вылет из Пулково из-за технического сбоя у «Аэрофлота»

Самолеты задерживаются на вылет из Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Десять рейсов авиакомпании «Аэрофлот» задерживаются на вылет из Пулково утром 21 мая. Перевозчик уже объяснил произошедшее глобальным компьютерным сбоем, попросил прощения и призвал пассажиров следить за изменениями в расписании.

- В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов. Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета в аэропорту и информацией на табло аэропортов. «Аэрофлот» приносит пассажирам извинения за неудобства, - сообщает пресс-служба компании.

На данный момент на табло вылета из аэропорта Пулково задержанными значатся рейсы в Калининград, Сочи, Салехард и несколько - в Москву.

Точное время регистрации и вылета необходимо узнавать в справочной службе Пулково или «Аэрофлота». По прибытию пока изменения нет.