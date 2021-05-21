Утвержден порядок бесплатного проезда в транспорте Петербурга на время ЕВРО-2020

На время ЕВРО болельщики, волонтеры и журналисты смогут бесплатно ездить на городском транспорте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства, регламентирующее порядок бесплатного проезда в транспорте на время футбольного чемпионата Европы.

- Правом бесплатного проезда и провоза багажа в городском и пригородном общественном транспорте смогут воспользоваться: участники спортивных соревнований, волонтеры, представители СМИ (при наличии соответствующей аккредитации), а также зрители футбольных матчей при предъявлении входного билета на матч, - сообщает пресс-служба Смольного.

Проехать бесплатно можно будет в метро, на специальных автобусах-шаттлах, трамваях № 19 и № 48, а также во всех электричках, курсирующих в пределах Петербурга и Ленинградской области.

При этом болельщики смогут ездить даром только зрители в день проведения матча (в течение суток). Ограничений на количество поездок нет.

Кондуктору надо будет предъявить билет на игру, аккредитацию журналиста или другой документ дающий право попасть на стадион.