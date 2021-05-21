Петербуржцев просят срочно помочь с поисками 20-летнего студента, пропавшего без вести

В Петербурге без вести пропал 20-летний студент в зимней куртке Фото: СОЦСЕТИ

Жителей Санкт-Петербурга просят помочь в поисках 20-летнего студента, который без вести пропал накануне рано утром 20 мая 2021 года. Последний раз молодого человека Владислава Пескова видели в 07:30 часов в студенческом городке в Петергофе. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

- Студент ушел с территории ПУНКа, в 15:40 последний раз выходил на связь. Возможна серьезная угроза жизни и здоровью. Предположительно мог уехать в Выборг, - появились сообщения в социальных сетях.

Парень ушел с территории студенческого общежития и не вернулся / Фото: Лиза Алерт

Поисковики из "Лиза Алерт" также разослали ориентировки на молодого человека. В день пропажи студент был одет в синюю зимнюю куртку, темные штаны и кроссовки. Сам он ростом 178 сантиметров, худощавый, с длинными темно-каштановыми волосами. Носит очки.

Всех обладающих информацией о местонахождении студента просят сообщить в полицию по телефону 112.