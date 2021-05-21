Мертвого тюленя нашли на пляже в парке «Дубки» в Сестрорецке

Тюлень погиб в Финском заливе. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Не все тюлени попадают в приют для ластоногих. Некоторые животные гибнут по разным причинам. Так, на пляже парка «Дубки» в Сестрорецке нашли тушку мертвого тюленя. Кадры произошедшего сделали местные жители.

- Тюлень «купается» в Финском заливе у Сестрорецкого парка «Дубки», - подписано видео в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи соцсетей тут же обвинили автора в черствости и обозвали его различными обидными словами: «Есть повод для веселья???? Их (тюленей - прим.ред.) на Балтике уже почти совсем не осталось...»

А другие петербуржцы отметили, что природа гибнет в том числе от отношения человека: «на мотоциклах по берегу ездят, экологию ухудшают, вот живность и умирает».

Напомним, что весной нынешнего года с берегов Финского залива спасли сразу несколько детенышей тюленя.