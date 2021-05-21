Последние звонки прозвенели для 5,5 тысяч выпускников школ Ленобласти

В школах Ленобласти прозвенел последний звонок / Фото: Администрация ЛО

В пятницу, 21 мая 2021 года, в школах Ленинградской области звенят последние звонки и проходят торжественные линейки у выпускников. В этом году в регионе прощаются со школьной скамей более 5,5 тысяч бывших одиннадцатиклассников, с чем их поздравили в областной администрации.

- Сегодня в Ленинградской области проходят последние звонки и торжественные линейки. Со школой прощаются 5 577 выпускников 11 классов. Впереди – последнее испытание, ЕГЭ. А потом уже выпускные и новая студенческая жизнь. Пусть все у вас получится, - пожелали в правительстве региона.

В Петербурге Смольный рекомендовал школам провести последние звонки в субботу, 22 мая. Однако из-за коронавируса, у каждого класса мероприятие должно пройти отдельно, чтобы не создавать столпотворение.