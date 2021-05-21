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Общество21 мая 2021 14:06

Губернатор Петербурга сбрил усы и провел награждение в Смольном

На официальных снимках пресс-службы Александр Беглов предстал в новом образе
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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На награждении участников акции #МыВместе Александр Беглов предстал в новом образе. Фото: www.gov.spb.ru

На награждении участников акции #МыВместе Александр Беглов предстал в новом образе. Фото: www.gov.spb.ru

Неожиданная новость взбудоражила общественность Петербурга: губернатор города Александр Беглов сбрил усы. В новом имидже он предстал на награждении представителей бизнеса и общественности, помогавших петербуржцам в период пандемии в рамках акции #МыВместе. Церемония прошла в Смольном 21 мая.

- В Петербурге живут ответственные люди и работает ответственный бизнес. В трудный прошлый год огромную помощь городу оказали предприниматели, - отметил глава города, чьи слова приводит пресс-служба городской администрации.

Губернатор наградил благодарственными 13 компаний – участников акции взаимопомощи #МыВместе, которые оказывали гуманитарную помощь продуктами и товарами, а также обеспечивали медиков Северной столицы средствами защиты, транспортом и прочим.