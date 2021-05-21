Дополнительные койки для больных коронавирусом развернули в петербургской больнице имени Семашко

Городская многопрофильная больница 38 имени Н.А.Семашко начала прием пациентов с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с пятницы, 21 мая 2021 года, больница имени Семашко начала прием больных коронавирусом и внебольничной пневмонией. Причина тому рост заболевания, который наблюдается в городе с начала мая. Так, на пятницу впервые за два месяца зафиксировано более 800 новых зараженных.

- В больнице развернуты 356 коек для инфицированных. Акушерское отделение больницы также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниями, - рассказали в Смольном.

Сейчас на прием больных коронавирусом работают 13 городских и 2 федеральные больницы. Из 5992 мест свободно 1176.

- Хочу напомнить, что все основные ограничения, ранее введенные до 15 мая, продлены до конца месяца. Сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий. Но наиболее эффективной мерой борьбы с инфекцией является вакцинация, - подчеркнул вице-губренатор Олег Эргашев.