Трассу "Кола" перекроют 24 мая из-за разводки моста в Ленобласти

На федеральной трассе "Кола" 24 мая разведут Ладожский мост Фото: Олег ЗОЛОТО

Федеральную трассу "Кола", соединяющую Санкт-Петербург с Карелией, перекроют для разводки моста. В понедельник, 24 мая 2021 года, с трех часов дня будет остановлено движение в районе Ладожского моста через Неву. Ограничения продлятся 45 минут.

- В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке яхты "Петр-1" будет производиться разводка моста через реку Нева на федеральной автомобильной дороге Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Разводка моста может и не состояться. По правилам разрешено разводить мост только при температуре не выше 25 градусов и при ветре до 15 метров в секунду. Есть в Ленобласти вновь будет бушевать ураган, перекрытие дороги отменят.