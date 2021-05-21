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Общество21 мая 2021 14:43

Трассу "Кола" перекроют 24 мая из-за разводки моста в Ленобласти

Движение автомобилей остановят на 45 минут
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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На федеральной трассе "Кола" 24 мая разведут Ладожский мост

На федеральной трассе "Кола" 24 мая разведут Ладожский мост

Фото: Олег ЗОЛОТО

Федеральную трассу "Кола", соединяющую Санкт-Петербург с Карелией, перекроют для разводки моста. В понедельник, 24 мая 2021 года, с трех часов дня будет остановлено движение в районе Ладожского моста через Неву. Ограничения продлятся 45 минут.

- В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке яхты "Петр-1" будет производиться разводка моста через реку Нева на федеральной автомобильной дороге Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Разводка моста может и не состояться. По правилам разрешено разводить мост только при температуре не выше 25 градусов и при ветре до 15 метров в секунду. Есть в Ленобласти вновь будет бушевать ураган, перекрытие дороги отменят.