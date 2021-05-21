Депрессивный школьник с зелеными волосами задержан за стрельбу во дворе дома в Петербурге

Стрелка по банкам во дворе дома задержали в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге вечером 20 мая перепуганные жители одного из домов по ул.М.Захарова вызвали полицию. Под их окнами неизвестный молодой человек в неадекватном состоянии стрелял из пистолета по бутылкам. Была у дебошира и особая примета - волосы зеленого цвета.

- Прибывшие на место ЧП оперативники задержали 18-летнего молодого человека, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Школьника сразу же доставили в участок для составления протокола по статье «Мелкое хулиганство».

При личном досмотре у стрелка изъят пневматический пистолет американской марки.

Кстати, на своей странице в социальной сети молодой человек последнее время делился мыслями о невеселой жизни. Так, среди его постов есть высказывания типа: «В какой-то момент в тебе что-то ломается и все равно, будет кто-то рядом или нет».