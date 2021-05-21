ГАТИ разрешила создание первой легальной стены для граффити под мостом Бетанкура в Петербурге

ГАТИ выдала разрешительную документацию на установку первой стены для граффити в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге постоят новый скейт-парк под мостом Бетанкура. В пятницу, 21 мая 2021 года, государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на производство работ по благоустройству территории. Также там появится первое официальное место, где уличные художники могут свободно рисовать граффити, не опасаясь штрафов.

- Здесь появится первая официальная стена для граффити, где желающие смогут без согласования Комитета по градостроительству и архитектуре размещать свои рисунки, - рассказали в ГАТИ.

Также под мостом организуют пространство для любителей экстремального вида спорта: проведут работы по установке велопарковок, дополнительных рамп, трибуны и ограждений, а также устройству покрытий.

Заказчиком проекта выступает администрация Петроградского района. Работы должны завершиться до 5 октября.