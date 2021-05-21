Транспортная прокуратура начала проверку после задержек рейсов в Пулково

Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров после сообщений в СМИ о задержке рейсов в аэропорту Пулково. Причиной переноса времени вылета стал технический сбой у «Аэрофлота».

- Контроль за соблюдением прав пассажиров осуществляется во всех аэропортах, поднадзорных Северо-Западной транспортной прокуратуре, - отмечает пресс-служба ведомства.

Напомним, что с утра 21 марта задержанными числились десять рейсов «Аэрофлота» из Петербурга в Сочи, Калининград, Салехард и Москву.

По состоянию на 14:55 в списке задержанных остаются шесть рейсов «Аэрофлота» в аэропорт Шереметьево (Москва) и один «Уральских авиалиний» - в Домодедово.

Отметим, что сбой глобальный и затрагивает множество аэропортов России,а также Беларусь.