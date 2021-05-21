Смольный опроверг информацию о салюте на День города в Петербурге

День города в Петербурге пройдет без салюта и парада барабанщиков Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург отметит свой 318-й день рождения скромно. В этом году 27 мая выпадает на четверг, поэтому все основные мероприятия перенесены на выходные 29 и 30 мая 2021 года. Однако на сам День города торжества не намечается. В Смольном опровергли информацию о праздничном салюте и традиционном параде барабанщиц.

- В плане этого нет, значит не будет, - коротко пояснили "Комсомолке" в комитете по культуре.

Больших гуляний не будет, так как в городе ее не утихла пандемия, а с начала мая и вовсе наблюдается подъем заболеваний. Правда, город к празднику все же украсят. Работы уже начались.

Тем не менее, 27 мая запланировано возложение цветов памятнику Петру I, основателю Северной столицы. В полдень будет произведен праздничный выстрел из пушки на Петропавловской крепости.

В выходные в Петербурге пройдет традиционный фестиваль мороженного, а также Бал национальностей.