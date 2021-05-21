Власти объяснили причины «заморозки» проекта создания парка «Тучков буян»

Власти Петербурга объяснили ситуацию с «заморозкой» работ по созданию парка «Тучков буян», который должен появиться на Петроградской стороне, на месте снесенного НИИ прикладной химии.

- Дальнейшие шаги по реализации проекта парка «Тучков буян» могут быть осуществлены после передачи прав на участок парка городу, - рассказали «Невским новостям» в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре.

Сейчас земля, на который будет располагаться парк, находится в федеральной собственности. Из нее должны выделить участок пол строительства Дворца танца Бориса Эйфмана, а остальное передать городу для создания рекреационной зоны. Пока же с этим возникла заминка.

Отметим, что о приостановке работ на год накануне заявил архитектор Никита Явейн, чье проектное бюро занималось созданием концепции «Тучкова буяна».

- Пока проект заморожен. Прогнозировать не готов. Посмотрим со следующего года. Разговоры идут, но неясны источники финансирования, поскольку землю еще не передали городу, - заявил архитектор.