Синоптики рассказали о погоде в выходные в Ленобласти 22 и 23 мая

Синоптики пообещали ураган и похолодание в выходные в Ленобласти 22 и 23 мая Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Впереди выходные, однако синоптики прогнозируют, что погода в Ленинградской области ухудшится. В субботу, 22 мая 2021 года, в регионе ожидается похолодание, ночью и вовсе до плюс 5-10 градусов. Все выходные ожидаются дожди, местами грозы, а также сильный ветер.

- В субботу в области будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Днем местами грозы. Температура около 12-17 градусов, а также сильный ветер до 15 метров в секунду, - рассказали пресс-службе МЧС со ссылкой на синоптиков.

В воскресенье, 23 мая, погода похожая: не выше 17 градусов и умеренный ветер. Утром и днем пройдут сильные дожди.

Спасатели напомнили, что важно соблюдать безопасность во время урагана и гроз. Сильный ветер может повалить деревья или снести плохо закрепленный рекламный щит. Так, за три дня в Петербурге упали более 350 деревьев.