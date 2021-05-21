Банду подростков-националистов осудили за серийные нападения в Петербурге

Банду националистов привлекли к отвественности за серийные нападения в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 21 мая 2021 года состоялся суд по делу банды подростков-националистов, которые устроили серию нападений. Десять молодых парней, девяти из которых на момент совершения преступлений были младше 18 лет, признаны виновными в ряде грабежей, краж, хулиганстве и побоях. Жертвами нападений молодых людей становились выходцы из стран Азии.

- Следствием и судом установлено, что обвиняемые в 2019 году вступили в преступный сговор на совершение в различных районах города хулиганства, причинения телесных повреждений и хищения имущества по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды. В качестве оружия они использовали газовые баллончики и ножи, - рассказали в следственном комитете.

В суде было доказано девять случаев нападений. Во время обысков у парней нашли экстремистскую атрибутику, литературу, а также некие предметы, представляющие интерес для следствия.

Судом назначено соучастникам различное наказание от 1 года лишения свободы условно до 2,5 лет лишения свободы в ИК общего режима.