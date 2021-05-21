Александр Беглов появился на официальном мероприятии в новом образе. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов впервые предстал перед жителями города без усов. За последние годы это лишь второй раз, когда он меняет имидж, но первый был еще 4 года назад, в менее публичном статусе полпреда президента по СЗФО. Фото Беглова без усов и с усами, сделали редакторы «Комсомолки» - можно сравнить, как лучше.

А пока новый образ губернатора удивил горожан.

- Извините но сразу вспоминаешь фильм «Бриллиантовая рука», - пишут петербуржцы в соцсетях. - Помолодел сразу, так лучше.

Отметим, что 19 мая Александру Беглову исполнилось 65 лет, с юбилеем его поздравили депутаты Заксобрания, а указом президента России, «За большой вклад в социально экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу», губернатору Северной столицы был присвоен Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.