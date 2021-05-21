Росприроднадзор объяснил появление желтых луж в Петербурге

Желтоватый налет на лужах создает пыльца. Фото: С-З управление Росприроднадзора.

Северо-Западное управление Росприроднадзора ответило на беспокойство жителей Петербурга, которых напугали «желтые» лужи. Горожане предположили, что разводы могут быть вызваны некими химическими веществами, попавшими в атмосферу, но все оказалось куда прозаичнее и безопаснее.

- Желтые разводы на лужах не являются следствием химического выброса. Это - пыльца деревьев. В середине мая пылит ель, береза, а в конце месяца – сосна и дуб,- отмечает пресс-служба ведомства.

По словам специалистов, пыльцевые зерна растений имеют «мешки», благодаря которым из подхватывает воздух. Пыльца выпадает наружу и смешивается осадками, после чего оказывается в лужах, создавая видимость желтого «химического» налета.

С прекращением периода цветения растений, проблема уйдет сама собой.