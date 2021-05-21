В Петербурге аномальные 9-баллые пробки второй день подряд

В Петербурге опять девять баллов. Фото: Яндекс.Карты.

Дождливая погода вкупе с пятницей, когда петербуржцы пытаются быстрее уехать домой с работы, привела к жутким заторам на дорогах. Уже к шести часам вечера пробки оценивались в девять баллов из десяти. И такое происходит второй день подряд.

Так, садовая улица замерла на всем протяжении от Сенной площади до Троицкого моста, причем в обе стороны. Некоторые участки окрашены даже не красным - бордовым, что означает скорость в 2-3 километра в час.

Также намертво стоит набережная Фонтанки от переулка Ефимова к Невскому проспекту. Загороднай еле едет до Звенигородской улицы, сама Звенигородская - к улице Правда, а та замерла до метро «Владимирская».

Окрашены красным и бордовым Невский проспект, часть Лиговского, и Витебский от улицы Орджоникидзе до Дунайского. Все очень плохо на Пироговской и Выборгской набережных к Ушаковской развязке.

Петроградская сторона покраснела практически целиком, а на Приморском шоссе традиционные пятничные пробки собрались на выезд из города. И это далеко не полный список заторов в Петербурге.