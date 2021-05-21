Экс-главу Фонда капремонта Петербурга отпустили на свободу из изолятора

Дениса Шабурова отпустили из полиции на свободу. Фото: Тимур ХАНОВ

Полиция Отпустила на свободу бывшего Директора Фонда Капремонта Петербурга Дениса Шабурова, который был задержан два дня назад по подозрению в крупном взяточничестве. 48 часов положенные на избрание меры пресечения истекли и Шабуров покинул изолятор временно го содержания, где находился в последнее время.

- Документы в суд на избрание меры пресечения не поступили, - сообщили «КП-Петербург» в Объединенной пресс-службе судов города.

По какой причине правоохранительные органы не стали требовать ограничить свободу подозреваемого, доподлинно неизвестно. Вероятно, у следователей просто нет достаточных оснований, чтобы представить их суду.

Сам экс-глава Фонда капремонта вину отрицает.

Напомним, что Контрольно-счетная палата нашла миллиардные нарушения в деятельности Фонда, который в то время возглавлял Шабуров. Это было в апреле 2021 года.