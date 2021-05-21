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Общество21 мая 2021 18:57

Губернатор Петербурга отменил запрет для групп детей на походы в театры и цирк

Норма утратит силу с 31 мая
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Детским группам вновь разрешили ходить в цирк и театры.

Детским группам вновь разрешили ходить в цирк и театры.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Петербура Александр Беглов подписал новые изменения в «антикоронавирусное» постановление правительства города. Этим он продлил действующие на данный момент карантинные нормы. Все, кроме одной.

- Ранее установленный запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк утратит силу с 31 мая, - сообщает пресс-служба Смольного.

А вот все прочие нормы, в том числе ограничение количества зрителей на спортивных соревнованиях, проведение массовых мероприятий, ношение масок и так далее, будут действовать минимум по 12 июля.

Впрочем, глава города уже отмечал, что если тенденция на рост числа заражений не изменится, то, возможно, карантинные меры придется ужесточать.