В Петербурге отдадут под суд банду автоподставщиков, заработавших 9 млн рублей

В Петербурге четырем автоподставщикам грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция завершила расследование уголовного дела в отношении банды автоподставщиков, которые несколько месяцев устраивали фейковые ДТП. На скамье подсудимых окажутся четыре мужчины в возрасте от 33 до 44 лет. Злоумышленники скооперировались осенью 2019 года. План был прост, мужчины попадали под машину, а потом показывали водителю разбитые часы якобы дорогущего бренда. Дело оставалось за малым – выманить у него деньги, то есть разобраться на месте без ГИБДД.

- К маю 2021 года полиция установила шестерых потерпевших от действий автоподставщиков. В основном это водители старше 45 лет, управлявшие дорогостоящими иномарками. Среди них есть главный редактор местной радиостанции и владелец элитного «Мерседеса». За короткий период злоумышленникам удалось заработать свыше 9 млн рублей, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Обвинение мужчинам уже предъявили. За свой «артистизм» они могут сесть в колонию на срок до 10 лет.