Таксист влетел в трамвай на остановке в Санкт-Петербурге

В Петербурге машина такси врезалась в трамвай на остановке. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на проспекте Добролюбова таксист влетел в трамвай, затормозивший на остановке. Пассажиры уже готовились заходить в транспорт, как вдруг произошло внезапное ДТП. По записи с камеры видеонаблюдения до конца не понять, почему водитель не смог разминуться с трамваем. Возможно, его смутили перестраивающиеся «попутки». В соцсетях шутят, что это общественный транспорт в очередной раз «резко повернул». А вот пассажирке такси не до смеха.

- ДТП произошло около 18:00. В результате столкновения автомобиля Kia Rio и трамвая пострадала 39-летняя женщина. В состоянии средней степени тяжести ее доставили в больницу, - пишет «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», со ссылкой на свои источники в ГИБДД.

Сейчас на месте наблюдаются небольшие пробки, инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.