Петербуржцы переживают за жизнь утки, плавающей в Коломягах со стрелой в голове

В Петербурге заметили раненую утку, но ее сложно отловить. Фото: vk.com/loveklm

В Санкт-Петербурге заметили утку со стрелой в голове. Плавает несчастная птица в Коломягах на Орловском карьере. Местные жители хотят поймать раненую бедолагу и отнести к ветеринарам, но пока это не получается – она неуловима. Никто не знает, что именно с ней произошло и насколько давно. Люди гадают, что это проделки какого-нибудь юного живодера.

Утка ведет себя так, словно она не ранена. Фото: vk.com/loveklm

- Сегодня с девушкой обзвонили все службы, вплоть до МЧС. Заявку приняли в комитете по природопользованию и охране окружающей среды, но никто не хочет ее отлавливать, - сетует жительница Приморского района Дарья в сообществе «Соседи СПЧ» во «Вконтакте».

К сожалению, в данной ситуации не могут помочь и знаменитые городские волонтеры «Кошкиспаса». Как рассказывают местные жители, утка живет так, словно ничего и не случилось. хлеб кушает исправно, ведет себя активно.