Дождливые выходные прогнозируют 22 и 23 мая в Санкт-Петербурге

В Петербурге прогнозируют дождливые выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге прогнозируют дождливые выходные 22 и 23 мая. Синоптики говорят, что солнце можно ждать только в субботу. Воскресенье выдастся более облачным, да и с ливнями.

- 22 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, ночью местами. Ветер будет юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов, а днем от +14 до +16. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться, - передают метеорологи из ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В воскресенье будет не теплее, днем столбик термометра достигнет в лучшем случае +15 градусов. Небольшой дождь задержится только ночью, к вечеру он усилится и превратится в ливень.