Власти Петербурга заявили о конце антикоронавирусного эффекта майских праздников

Власти Санкт-Петербурга объявили о конце эпидэффекта от майских праздников. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном заявили о тенденции роста заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге – все из-за конца антиинфекционного эффект майских праздников. Напомним, в России были необычно длительные каникулы из-за соответствующего решения Роспотребнадзора, направленного на улучшение эпидситуации. Сейчас власти Северной столицы просят строже соблюдать меры безопасности, дабы начать лето в благоприятных условиях.

- Единственным надежным заслоном на пути дальнейшего распространения инфекции остается всеобщая вакцинация жителей города. В стационарах остается почти 20% свободных коек. Доля тяжелобольных по-прежнему составляет 22%, на аппарате ИВЛ находятся 174 человека, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19.

Добавим, что полный курс вакцинации в городе прошли уже 545 028 жителей.