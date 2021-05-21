Росприроднадзор просит петербуржцев сообщать об обнаружении мертвых тюленей

Росприроднадзор просит петербуржцев, находящих мертвых тюленей, незамедлительно сообщать об этом в ведомство. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Росприроднадзор настойчиво просит жителей Санкт-Петербурга сообщать об обнаружении мертвых ластоногих в черте города. Напомним, накануне в соцсетях появилась страшная видеозапись с телом тюленя, выброшенным на берег Финского залива в Курортном районе. Причину гибели сейчас устанавливают эксперты, видимых ран у животного не было.

- Для объективной оценки уровня и причин естественной смертности ластоногих требуется исследование состояния здоровья популяций, обитающих в Финском заливе. Просим жителей Петербурга сообщать об обнаружении погибших животных по телефону оперативного дежурного: +7 (921) 987 58 99, - передает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

К слову, обычно тюлени гибнут естественной смертью. Просто зимой их тела находятся подо льдом, а к лету их прибивает к берегу. Но бывают и случаи попадания в сети рыбаков, «чудят» и браконьеры.