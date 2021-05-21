37 аварийных бригад будут дежурить в Петербурге во время ливней на выходных

В Петербурге готовятся к ливням на выходных. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

37 аварийных бригад петербургского «Водоканала» готовятся к локальным подтоплениям в городе во время ливней на грядущих выходных, 22 и 23 мая. Напомним, суббота пройдет еще терпимо, даже солнце ненадолго выглянет днем. Но стихия наверстает свое в воскресенье, дожди начнутся утром и станут интенсивнее к вечеру. Чтобы избежать массовых потопов, в Северной столице заранее подготовят технику для откачки воды.

- Одна из таких установок располагается на Парашютной улице, которая на особом контроле у предприятия. Кроме этого в списке «уязвимых» мест находятся еще 17 адресов. Просим автомобилистов быть внимательнее и избегать низких участков дорог под мостами и путепроводами, где вероятность возникновения подтопления наиболее велика, - сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Добавим, что 18 мая в городе выпало около 70% осадков от месячной нормы. За три дня стихия повалила в городе более 300 деревьев, пострадали минимум три человека.