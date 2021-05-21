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Здоровье21 мая 2021 23:44

Вновь открывшийся госпиталь в «Ленэкспо» принял первых 27 пациентов с коронавирусом

В павильоне №5 уже вовсю работают медики, но волонтеров пока не привлекают
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге вновь заработал госпиталь в "Ленэкспо", приняли уже 27 пациентов за день.

В Петербурге вновь заработал госпиталь в "Ленэкспо", приняли уже 27 пациентов за день.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге вновь открылся временный госпиталь в «Ленэкспо». Напомним, работу возобновил павильон №5. Власти приняли такое решение из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе. Напомним, положительный эффект от длительных майских каникул подошел к концу, о чем сигнализировали в Смольном. Коек в стационарах стало меньше, поэтому потребовалось расширение фонда.

- По данным на 20:00, госпиталь в «Ленэкспо» за первый день работы принял 27 пациентов. Завтра утром будет более точная информация. Сейчас пока волонтеров в во временном госпитале нет. Но, возможно, со временем их помощь понадобится, все будет зависеть от количества пациентов, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн.

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