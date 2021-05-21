Вновь открывшийся госпиталь в «Ленэкспо» принял первых 27 пациентов с коронавирусом

В Петербурге вновь заработал госпиталь в "Ленэкспо", приняли уже 27 пациентов за день. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге вновь открылся временный госпиталь в «Ленэкспо». Напомним, работу возобновил павильон №5. Власти приняли такое решение из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе. Напомним, положительный эффект от длительных майских каникул подошел к концу, о чем сигнализировали в Смольном. Коек в стационарах стало меньше, поэтому потребовалось расширение фонда.

- По данным на 20:00, госпиталь в «Ленэкспо» за первый день работы принял 27 пациентов. Завтра утром будет более точная информация. Сейчас пока волонтеров в во временном госпитале нет. Но, возможно, со временем их помощь понадобится, все будет зависеть от количества пациентов, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн.