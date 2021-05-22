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Дом. Семья22 мая 2021 0:00

Стадо лосей прогулялось возле Муринской дороги в Петербурге

Очевидцы сфотографировали сохатых, а те приостановили путешествие
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге из леса вышло стадо лосей. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В Петербурге из леса вышло стадо лосей. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

На окраине Санкт-Петербурга заметили прогуливавшихся лосей. Стадо сохатых шло возле леса в районе Муринской дороги. Проезжавший мимо горожанин Дмитрий от удивления остановился и снял животных на видео. Лоси ненадолго застыли, заприметив человека, и немного попозировали.

- Лоси! В районе Муринской дороги на съезде Пискаревского проспекта, - написал очевидец в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Добавим, что сейчас в Северной столице и Ленобласти вовсю идет весенний период активности лосей. Именно в мае на дорогах регионов фиксируют наибольшее число ДТП с сохатыми. Водителей просят быть внимательнее возле лесистых местностей – ведь за смерть животного придется заплатить 80 тысяч рублей.

Живой уголок