Суд Петербурга отправил на 6 лет в колонию домашнего тирана, до смерти избившего любимую

В Петербурге суд отправил на 6 лет в колонию убийцу возлюбленной. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге отправили на 6 лет в колонию строго режима домашнего тирана, который напился и до смерти избил свою любимую. Все произошло в июле 2020 года. Мужчина по неизвестной причине приревновал женщину и решил ее проучить. В общей сложности преступник ударил 10 раз по разным частям тела, в том числе по голове.

Позже избитую женщину госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у нее тяжелый вред здоровью. За жизнь пострадавшей боролись около месяца, но в середине августа она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

- Суд признал мужчину виновным. При совершении преступления он осознавал общественную опасность своих действий, но желал причинить тяжкий вред здоровью потерпевшей, то есть действовал умышленно, - подытоживает объединенная пресс-служба судов Петербурга.