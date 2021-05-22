«Хендай» сбил школьницу, перебегавшую дорогу по «зебре» в Петербурге

В Санкт-Петербурге на перекрестке улиц Бухарестской и Белы Куна «Хендай» сбил десятиклассницу. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, девочка перебегала дорогу по «зебре». Водитель автомобиля не заметил школьницу и двинулся вперед. От удара девушку подкинуло вверх и перевернуло, она упала на асфальт. К счастью, подросток остался жив.

- ДТП произошло около 16:35. 38-летний водитель, управляя Hyundai Solaris, совершил наезд на десятиклассницу, переходившую проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у нее травмы средней степени тяжести, - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте», публикуя момент аварии.

В комментариях горожане покритиковали не только водителя, но и саму девочку – за скорость передвижения.