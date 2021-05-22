Суд арестовал троицу мошенников, обманувших блокадницу на 373 тысячи рублей

В Петербурге арестовали троих предполагаемых мошенников, похитивших почти 400 тысяч рублей у блокадницы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО всю троицу предполагаемых мошенников, которые обманули блокадницу, предложив ей мнимую компенсацию за покупку БАДов в недалеком прошлом. Как полагает следствие, пожилая бабушка отдала мужчинам 373 тысячи рублей, поверив в их благие намерения. К счастью, злоумышленников нашла полиция – накануне «КП-Петербург» писала, что их дом взяли штурмом.

- Уголовное дело возбудили еще 23 июля 2020 года. Срок неоднократно приостанавливался и возобновлялся. Все трое возражали в суде против заключения под стражу. Один из них заявил, что имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей и скрываться не намерен, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что в следственном изоляторе троица просидит минимум до 19 июня 2021 года. Каждому из них грозит лишение свободы на срок до 6 лет.