Последние новости в Санкт-Петербурге на 22 мая 2021 года: Беглов сбрил усы и продлил ограничения по коронавирусу

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 22 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру субботы, 22 мая 2021 года. Губернатор Александр Беглов продлил ограничения по коронавирусу в городе по 12 июля, это дата окончания Евро-2020. Так что масочный режим остается, тем более что в Северной столице наблюдается небольшой рост заболеваемости инфекцией, а положительный эффект от майских праздников заканчивается. Зато власти отменили запрет на доступ групп детей в театры и цирк, но только с 31 мая.

Еще одной, не побоимся этого слова, резонансной новостью стало то, что Александр Беглов сбрил свои, казалось бы, вечные усы. Фотографии с новым имиджем главы города опубликовали в Смольном. Теперь петербуржцы гадают, в чем причина такого решения губернатора.

Члены медицинского штаба молодежки «Зенита» спасли жизнь подростку, который попал в жесткое ДТП и получил открытый перелом. Проходившие мимо врач Юрий Васин и массажист Дмитрий Неклюдов наложили жгут на ногу мальчику, остановили кровь и не давали ему «отключаться» до приезда бригады скорой помощи. Парня прооперировали и сейчас лечат в больнице.

Наконец, главный эксклюзив всей прошедшей рабочей недели – «КП» взяла интервью у Александра Земченкова, известного нефролога, которого обвиняют в убийстве жены 11-летней давности. Врач впервые лично рассказал журналистам об отношениях с супругой до ее пропажи и воспоминаниях и переживаниях после происшествия.