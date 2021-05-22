До +16 градусов с дождями и сильным ветром обещают в субботу в Петербурге

В Петербурге прохладно, но пока ясно, Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прохладно и пасмурно будет в Петербурге в наступившие выходные. Синоптики городского гидрометцентра предсказывают переменную облачность как в субботу, так и в воскресенье. Впрочем, солнце выглядывать также не перестанет.

- 22 мая в Петербурге облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов. Атмосферное давление после ночного повышения существенно не изменится, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 9 утра в городе ясно и солнечно, но прохладно - термометры показывают всего +11,3 градуса. Давление составляет 752,4 мм ртутного столба, а влажность достигает 65%.

Что касается воскресенья, то дожди станут сильными и будут идти весь день. Воздух прогреется до +13...+15 градусов. Сильного ветра не обещают.