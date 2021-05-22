В Шушарах стоящим на газоне машинам спустили колеса, на одной написали краской слово «газон»

Водителю иномарки напомнили, что он припарковал авто на газоне. Фото: vk.com/spb_today / Наталья Павлова

Жители Шушар ищут неизвестных мстителей, которые спустили колеса припаркованным на газоне машинам. При этом на одной из иномарок, для большей доходчивости, активисты написали слово «газон» краской из баллончика.

- В Шушарах борцы за газон «отвандалили» несколько автомобилей, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованном там же видео женщина-оператор отмечает, что газон тоже жалко, но надпись на машине уже тянет на уголовное дело, как причинение ущерба.

Впрочем, пользователи соцсетей встали на сторону защитников зеленых насаждений: «И правильно!»; «Не ну может быть методы жесткие , но а как по другому если люди не понимают . Я обычно этих газовщиков просто блокирую чтоб не могли выехать».

Впрочем, другие отметили, что правильнее было бы сказать все воителям машин в лицо, а не портить машины по-тихому.

- Поражает количество одобрительных комментариев. Действительно, очень умно. Машины ставят на газон не потому, что нравится, а потому что больше некуда, - возмущаются третьи.