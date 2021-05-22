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Общество22 мая 2021 10:14

Более 23 тысяч человек обследовали на ковид в Петербурге за сутки

Данные на утро 22 мая приводит городской оперштаб
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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23 тысячи петербуржцев проверили на коронавирус за сутки.

23 тысячи петербуржцев проверили на коронавирус за сутки.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 23 тысяч петербуржцев прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Такие данные на утро 22 мая приводит городской оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с распространением ковида.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 272 человека, - сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Также за прошедший день операторами единой справочно-информационной службы было принято и обработано 11 418 вызовов по номеру 122 по вопросам, связанным с коронавирусом. Напомним, что по этому же номеру можно вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту или на вакцинацию от коронавируса.