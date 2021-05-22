5-летняя девочка выжила после падения с 8 этажа в Петербурге

5-летняя девочка выпала из окна по недосмотру тети. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники управления Следственного комитета России по Петербургу проводят проверку по факту ЧП с 5-летней девочкой, которая выпала из окна 8 этажа дома на Стародеревенской улице. ЧП произошло днем 21 мая, когда ребенок на некоторое время оставался дома с родной тетей.

- Обстоятельства происшествия: по недосмотру своей тети 1997 года рождения, санитарки больницы, выпала из окна ее квартиры дома 26/1 по улице Стародеревенская, - сообщает источник «КП-Петербург».

Жизнь ребенку спас газон и цветочная клумба, на которую девочка приземлилась. Тем не менее, падение с большой высоты привело к множественным травмам. В больницу малышку увезли в тяжелом состоянии.

А в петербургском управлении СК еще раз напоминают родителям, что с приходом теплого времени года участились случаи падения детей из окон.

- Для предупреждения несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно! Она не может выдержать вес ребенка: крепления сетки мгновенно ломаются, - отмечают в пресс-службе Следкома.

Родителям советуют ставить фиксаторы или детские замки на окна и не оставлять малышей без присмотра, особенно во время проветривания помещений.