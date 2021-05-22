Лебеди вернулись в Летний сад Петербурга

В Летний сад вернулись не только туристы, но и лебеди. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лебеди-шипуны вернулись в Летний сад. В субботу, 22 мая, пару белоснежных птиц выпустили в Карпиев пруд. Правда, перед горожанами предстали не Руслан и Людмила, жившие здесь последние годы, а молодая пара - Елисей и Любава.

- Лебедь - символ верности и любви. Сложно представить себе наш город без лебедей в Летнем саду. Сейчас, в преддверии Дня города Елисей и Любава осваивают новое пространство. Уверен, что им здесь понравится, - отметил губернатор Петербурга, посетивший Летний сад.

Напомним, что лебеди живут в пруду Летнего сада с мая по октябрь, а на зиму перебираются в основной дом в Ленинградском зоопарке. Его сотрудники присматривают за питомцами и в летний период, подкармливают зерном, овощами, мясом и рыбой. Кроме того, лебеди сами едят водоросли из пруда.

А вот чужим людям к птицам лучше не подходить - лебеди строго охраняют территорию, которую считают своей, и могут больно ущипнуть.