Кубок ЕВРО-2020 привезли в Петербург

Кубок ЕВРО-2020 показали в Петербурге. Фото: Пресс-служба губернатора СПб.

Главную награду стартующего 11 июня чемпионата Европы по футболу представили в Петербурге. Кубок выставили 22 мая на стадионе «Зенита», который примет семь матчей предстоящего ЕВРО-2020.

- Александр Беглов посетил домашний стадион «Санкт-Петербург». Этот визит состоялся в ходе Тура Кубка ЕВРО-2020, в котором принял участие звезда европейского футбола Давид Трезеге, - сообщает пресс-служба губернатора.

Вместе с главой города кубок смогли увидеть и юные петербуржцы из малообеспеченных семей, воспитанники детских приютов и подростки из социальных домов, которых пригласили на стадион.

Что касается арены, то, по словам губернатора Петербурга, она полностью готова к дополнительной нагрузке - решением УЕФА, вместо четырех матчей город на Неве примет семь - три игры группового этапа перенесены из ирландского Дублина.