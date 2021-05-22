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Спорт22 мая 2021 12:12

Ужесточения карантинных мер на время ЕВРО-2020 в Петербурге вводить не планируется

Об этом заявил глава оргкомитета чемпионата Европы в России Алексей Сорокин
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Алексей Сорокин (в центре) уверен, что вводить дополнительные санитарные меры на время ЕВРО не понадобится. Фото: пресс-служба губернатора СПб

Алексей Сорокин (в центре) уверен, что вводить дополнительные санитарные меры на время ЕВРО не понадобится. Фото: пресс-служба губернатора СПб

Дополнительных антикоронавирусных мер на время проведения игр чемпионата Европы по футболу в Петербурге вводить не планируется. По крайней мере, на данный момент предпосылок к этому нет, заявил глава оргкомитета ЕВРО-2020 в России Алексей Сорокин.

- Мы находимся на связи с Роспотребнадзором и другими ведомствами. Уверены, что сможем на необходимом уровне обеспечить меры безопасности, - отметил Сорокин отвечая на вопросы журналистов во время представления Кубка ЕВРО-2020 на стадионе «Санкт-Петербург».

Как и было заявлено ранее, вместмость арены составит 50% от общего количества мест, то есть попасть на матч смогут около 30 тысяч болельщиков.

О том, что Петербург полностью готов к приему игр чемпионата Европы, заявил и губернатор Северной столицы, также приехавший на представление Кубка ЕВРО-2020.