Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 мая 2021 12:31

Заболеваемость растет: 833 случая коронавируса подтверждены в Петербурге за сутки

Выздоровели 1327 пациентов, а 35 - умерли
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Еще 833 человека заболели коронавирусом в Петербурге.

Еще 833 человека заболели коронавирусом в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вторые сутки подряд заболеваемость коронавирусом в Петербурге превышает отметку в 800 случаев. На утро 22 мая специалисты федерального оперштаба сообщают о 833 зараженных петербуржцах.

- С начала пандемии общее количество случаев заболевания коронавирусом в Петербурге достигло 432 140 случаев. Выздоровели 397 203 (+1327 за сутки), скончались - 13 999 (+35), - информирует портал «Стопкоронавирус».

Власти города отмечают, что прирост дал эффект долгих майских праздников, в которые горожане не всегда следили за использованием средств защиты. В Смольном настойчиво призывают носить маски, использовать антисептики, а также иди на вакцинацию - это единственный верный шанс пресечь распространение болезни.

Напомним, что из-за роста заболеваемости вновь был расконсервирован временный госпиталь в «Ленэкспо». Всего в активном состоянии болезни в Петербурге находятся 20 938 человек.