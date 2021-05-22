Заболеваемость растет: 833 случая коронавируса подтверждены в Петербурге за сутки

Еще 833 человека заболели коронавирусом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вторые сутки подряд заболеваемость коронавирусом в Петербурге превышает отметку в 800 случаев. На утро 22 мая специалисты федерального оперштаба сообщают о 833 зараженных петербуржцах.

- С начала пандемии общее количество случаев заболевания коронавирусом в Петербурге достигло 432 140 случаев. Выздоровели 397 203 (+1327 за сутки), скончались - 13 999 (+35), - информирует портал «Стопкоронавирус».

Власти города отмечают, что прирост дал эффект долгих майских праздников, в которые горожане не всегда следили за использованием средств защиты. В Смольном настойчиво призывают носить маски, использовать антисептики, а также иди на вакцинацию - это единственный верный шанс пресечь распространение болезни.

Напомним, что из-за роста заболеваемости вновь был расконсервирован временный госпиталь в «Ленэкспо». Всего в активном состоянии болезни в Петербурге находятся 20 938 человек.