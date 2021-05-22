Смольный рассказал, где в Петербурге зацвели тюльпаны

Май - пора цветения тюльпанов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по благоустройству Петербурга рассказал, где жители и гости города могут полюбоваться на цветущие тюльпаны. Они традиционно распускаются в начале-середине мая и украшают город своим видом.

- Тюльпаны зацвели в Парке 300-летия Петербурга, в Приморском Парке Победы, в Александровском саду, на Площади Победы, площади Александра Невского и в других местах города, - сообщает пресс-служба комитета.

В нынешнем году работники садово-парковых хозяйств высадили в Петербурге 205 тысяч луковиц тюльпанов сортов Микки Маус, Элизабет Арден, Триумф, Monte Carlo, Pink Impression, Couleur Cardinal, Monsella, Hadley, Prims Carnaval, Angelique, Abba.

Это почти вся палитра тюльпанов от белого до пурпурного цвета.

Отметим, что тюльпаны в Петербург привез Петр Первый, из Голландии. А увидеть много различных видов этих цветов в одном месте сейчас можно на фестивале тюльпанов в ЦПКиО.