Последние звонки проходят в школах Петербурга 22 мая

В Петербурге проходят последние звонки. Фото: gov.spb.ru

Последние звонки проходят в петербургских школах 22 мая. Именно эту дату назвали оптимальной в Комитете по образованию, так как в другое время выпускникам будут мешать экзамены. Сколько именно учебных заведений последовали совету, пока не сообщается, но на один праздник к школьникам приехал губернатор города.

Сегодня у вас радостный и в то же время немного грустный день. До сегодняшнего дня вы плыли на корабле, построенном для вас родителями и государством, а сегодня на собственных маленьких лодочках выходите в открытое море, во взрослую жизнь. И грести придется самим! И чем усердней вы будете это делать, тем больших успехов добьетесь, - напутствовал Александр Беглов выпускников физико-математического лицея № 30.

Глава города напомнил школьникам, что «как бы далеко они не заплывали, из главный причал - Петербург».

Напомним, что последние звонки в школах могут проходить в присутствии родителей, но без смешения разных классов. Для торжественной линейки на улице или последующем празднике вне учебного заведения таких ограничений нет.